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Karamollaoğlu'dan Alaattin Çakıcı yorumu: Soruşturma başlatılması önemli bir adım

Karamollaoğlu'dan Alaattin Çakıcı yorumu: Soruşturma başlatılması önemli bir adım

Temel Karamollaoğlu, Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlatmasına ilişkin, "Her şeye rağmen soruşturma başlatılması önemli bir adım." dedi.