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- Karamollaoğlu'dan Alaattin Çakıcı yorumu: Soruşturma başlatılması önemli bir adım
Karamollaoğlu'dan Alaattin Çakıcı yorumu: Soruşturma başlatılması önemli bir adım
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 16:30
- Güncelleme : 19.11.2020 - 16:59
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Meral Akşener’in, İyi Parti İkinci Olağan Genel Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle yapılan “hayırlı olsun” ziyaretinin ardından, iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN ÇAKICI-KILIÇDAROĞLU SÜRTÜŞMESİNE İLİŞKİN YORUM
Alaattin Çakıcı’nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadelere ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Lider Temel Karamollaoğlu, savcılık tarafından başlatılan soruşturmayı olumlu bulduğunu söyledi.
Karamollaoğlu'dan Alaattin Çakıcı yorumu: Soruşturma başlatılması önemli bir adım ViDEO
"SORUŞTURMA BAŞLATILMASI ÖNEMLİ BİR ADIM"
“Her şeye rağmen soruşturma başlatılması önemli bir adım. Adaleti ihlal edenler olduğunda ne yapacaksınız? Siz Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı tanımayarak anayasayı çiğneyen bir hakimi terfi ettirirseniz, söylediklerinizin bir anlamı kalmaz”