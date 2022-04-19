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Karantina hayatımızdan çıkıyor mu? Gözler Bilim Kurulu'nda

Karantina hayatımızdan çıkıyor mu? Gözler Bilim Kurulu'nda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun "en önemli" toplantı için bir araya geleceğini işaret etti. Salgında son durumun ele alınacağı toplantıda "maske" ve "karantina" masada...