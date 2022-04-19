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- Karantina hayatımızdan çıkıyor mu? Gözler Bilim Kurulu'nda
Karantina hayatımızdan çıkıyor mu? Gözler Bilim Kurulu'nda
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 12:12
- Güncelleme : 19.04.2022 - 12:13
2 yıldır tüm dünyanın elini kolunu bağlayan koronavirüs belası, pandemiden endemiye doğru geçiş sürecinde.
Aşıların da etkisiyle vaka ve vefat oranında düşüş yaşanırken, salgının yayılma hızı da yavaşladı.
Ülkeler peş peşe gevşeme kararları alırken, yeni normale geçiş için Türkiye'den de adımlar geliyor.
Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısına işaret eden Koca, Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından birisinin olacağını belirtti.
Koronavirüs tedbirlerinden çoğu askıya alınırken, "maske" ve "karantina" konusunda yeni kararların alınıp alınmayacağı merak konusu.
Maske yasağı bitecek mi?
81 ilde açık alanda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak toplu taşıma, kapalı alanlar ve okullarda maske takılmaya devam ediliyor.
Özellikle sıcak havaların gelmesiyle yaz aylarında maske takmak zorlaşıyor. Bu konuda Bilim Kurulu'na çevrilmiş durumda.
Karantina kalkıyor mu?
Öte yandan Bilim Kurulu gündeminde karantina konusunun da bulunduğu öngörülüyor.
Son alınan karara göre, pozitif vakaların karantina süresi 7 gün. Ancak 5. günde test yapılır ve negatif çıkarsa karantina sonlanıyor.
Temaslı olanlar için ise son 3 ay içinde hatırlatma dozu olunmuşsa karantina uygulanmıyor.
Karantinanın bitip bitmeyeceği ile ilgili açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından belli olacak. .