Karantina süresi düştü mü, kaç gün oldu 2022? Aşılı, aşısız, temaslı ve pozitif karantina süresi...

Karantina süresi düştü mü, kaç gün oldu 2022? Aşılı, aşısız, temaslı ve pozitif karantina süresi...

Alınan yeni kararla birlikte koronavirüs karantina süresi değişti. Peki karantina süresi düştü mü, kaç gün oldu 2022? İşte aşılı, aşısız, temaslı ve pozitif karantina süresi ile ilgili detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, yeni varyant Omicron ile vakaların arttığını belirterek karantina süreleriyle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Dünyanın birçok ülkesinde karantina sürelerinin 5 güne çekilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs karantina süresini güncelledi.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, ''Karantina süresi kaç gün oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki koronavirüs karantina süresi düştü mü, kaç gün oldu 2022? İşte aşılı, aşısız, temaslı ve pozitif karantina süreleri hakkında ayrıntılı bilgiler..

POZİTİF KARANTİNA SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ, KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 test sonucu pozitif olan kişilerin karantina sürelerinde güncelleme yaptı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı yazılı açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. " ifadeleri yer aldı.

TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanı Koca, temaslı ve aşısız kişilerin karantina süreleri ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."