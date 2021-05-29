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    Karantina süresi uzatıldı mı, kaç gün? Sağlık Bakanlığından yeni karar

    Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelleyerek yakın temaslıların karantina süresini değiştirdi. Peki karantina süresi uzatıldı mı, kaç gün?
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 13:10
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    Karantina süresi uzatıldı mı, kaç gün? Sağlık Bakanlığından yeni karar

    Koronavirüsle mücadele sürecinde yayılan varyant virüslere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, temaslı takibi ile ilgili yeni bir karar alındı.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

    Böylece yakın temaslıların ve temaslı aşılıların karantina süresi değişti.

    Peki temaslı karantina süresi kaç gün oldu? İşte Sağlık Bakanlığının aldığı yeni karar...

    YAKIN TEMASLI KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

    Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.

    Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün. Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

    Karantina süresi uzatıldı mı, kaç gün? Sağlık Bakanlığından yeni karar #1

    AŞI OLANLAR YAKIN TEMAS HALİNDE KAÇ GÜN KARANTİNADA KALACAK?

    Son güncellemeyle birlikte aşı olanlarla da ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

    Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu. Yeni rehbere göre, yakın temaslı olurlarsa aşı olanlar da 14 gün karantinaya alınacak.

    TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLENİMİ VE FİLYASYON REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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