İstanbul’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan yolları açma çalışmaları anbean bildiriliyor.

Türkiye’nin dört bir yanı kar yağışı altında…

Özellikle batı illeri, uzun yıllardır görülmeyen kara kışı yaşıyor.

UÇUŞLAR BİLE DURDU

İstanbul’da da kar yağışı nedeniyle uçuşlar durdu, çoğu yol trafiğe kapatıldı.

Yoğun yağış zincirleme kazaları beraberinde getirirken, “Zorunlu olunmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

16 milyon nüfuslu kentte, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise adeta gecesini gündüzüne kattı, çalışıyor…

Yolları açmaya çalışan ekipler, kazaları önlemek için de tuzlama yapıyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadelede yoğun çalışmaları VİDEO

YOLLARIN DURUMU ANLIK PAYLAŞILIYOR

Megakent'teki anlık durum ise sosyal medyadan anında paylaşılıyor.

Böylelikle İstanbullu hangi yolların açık olduğunu, hangi yollarda çalışmanın sürdüğünü öğrenebiliyor.

13 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Öte yandan Bolu Dağı’nda da hummalı bir çalışma söz konusu…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle kapatılan yollar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, “68 bin km'lik yol ağımızda 11 bin adet aracımız ve 13 bin çalışma arkadaşımızla; kesintisiz ve emniyetli ulaşım için mücadele veriyoruz.” dedi.