Karayollarında kazalara neden olan 'kara noktalar' iyileştiriliyor

Karayollarında kazalara neden olan 'kara noktalar' iyileştiriliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana 1666 'kara noktada' yapılan iyileştirmelerle kazaların azaltılması sağlanırken, 50 noktada çalışmalar sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağı, bağlantı yollarıyla birlikte 3 bin 523 kilometre otoyol, 30 bin 974 kilometre Devlet yolu ve 34 bin 136 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 633 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

1666 KAZA KARA NOKTADA İYİLEŞTİRME

Trafik güvenliği çalışmalarında 2003'ten bu yana 403 milyon 447 bin metrekare yatay işaretleme, 2 milyon 511 bin metrekare düşey işaretleme, 32 bin 621 kilometre oto korkuluk çalışması yapıldı. Ayrıca, 3 bin 363 kavşak sinyalize kontrollü hale getirildi. 1666 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl itibarıyla KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 50 kaza kara noktası daha iyileştirilmiş olacak.

1200 KİLOMETRE OTO KORKULUK YAPIMI

Bölünmüş yollar başta olmak üzere 1200 kilometre oto korkuluk yapımını tamamlamayı planlayan KGM, 500 kilometre sarsma bandı uygulaması gerçekleştirecek. Ayrıca, 26 milyon metrekare yatay, 110 bin metrekare düşey işaretlemenin de bitirilmesi hedefleniyor.

Genel Müdürlük, 2020-2021 kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli 12 bin 626 personelin çabalarıyla 440 kar mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipmanla yolları 7 gün 24 saat açık tutmaya çalışıyor.

İYİLEŞTİRİLEN YERLERDE KAZALAR AZALDI

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "kaza kara noktası" kavramının dünyada trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği ve genel olarak belli bir kaza türünde yoğunlaşma görülen yerleri tanımlamak için kullanıldığını söyledi.

Kazaların meydana geldiği her noktanın "kara nokta" olarak değerlendirilmediğini belirten Erkoç, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla bugüne kadar yapılan çalışmalarla kaza kara noktasının iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor. Söz konusu noktalarda meydana gelen kazalarda ise suçun büyük oranda sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor." dedi.

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda, kavşakların ve benzeri kara yolu parçalarının öncelikle tespit edilerek, buralarda varsa yol kusuru, yol çevresi olumsuzluklarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, bu kesime has yol kullanıcısı davranışlarının bilgilendirme ve denetimlerle ortadan kaldırılarak can kayıplarının önlenmesinin önem taşıdığını kaydetti.