Karda yollarda mahsur kalan vatandaşlar yurtlarda misafir edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından, Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.

Olumsuz hava koşulları birçok ilçeyi etkisi altına almaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yolda kalıp, mağdur olan vatandaşlar için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

VATANDAŞLARIN BESLENME VE BARINMA İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

AFAD'ın yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışları nedeniyle kapanan yolların açılması ve vatandaşların barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, karayolları, jandarma, 112, belediyeler, il özel idare ve Türk Kızılay ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

5 BİN 206 KİŞİ YURTLARDA MİSAFİR EDİLDİ

Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiği belirtilen paylaşımda, meteorolojik uyarılar takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.