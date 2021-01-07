Kardak Kayalıkları bölgesinde, Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, iki Yunan unsurunun Türk kara sularını ihlal ettiğini ve bu botların kara sularından sürülerek çıkarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile kara suyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru kara sularımızdan çıkartılmıştır." denildi.

SÜRTÜŞME YAŞANDI

Açıklamada ayrıca, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı kaydedildi.

Kardak'ta gerginlik: 2 Yunan unsuru kara sularından çıkartıldı, sürtme yaşandı ViDEO