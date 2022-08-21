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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Türkiye'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.
    • 21.08.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:50
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

    Gaziantep-Nizih karayolunda dün öğlen saatlerinde yaşanan korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

    Yaşanan vahim kaza için taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

    Her süreçte birlikte yol alan kardeş ülke Azerbaycan bu süreçte de taziye mesajlarıyla hüzünlerini dile getirdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev den, Cumhurbaşkanı Erdoğan a taziye mesajı #1

    Kardeş ülkeden taziye mesajı

    İHA'nın haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan mesajında, Gaziantep-Nizip karayolunda dün yaşanan trafik kazası sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini duyurdu.

    Paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılara da acil şifalar diledi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev den, Cumhurbaşkanı Erdoğan a taziye mesajı #2


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