Diyarbakır'da nöbete katılan ağabey: Kardeşimi HDP kaçırdı

PKK tarafından zorla dağa kaçırılan çocukları için eylem başlatan aileler, 775'inci güne girdi.

Farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanan aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

237 ailenin katıldığı direniş, yağmur çamur demeden devam ediyor.

5 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için 3 Eylül 2019 yılında başlayan direnişe katılan Ümit Özcan, kardeşini almadan gitmeyeceğini belirtti.

"ANNEM VE BABAM MUŞ'TA EYLEM YAPIYOR"

Özcan, “Kardeşim Atilla için geldim buraya. Kardeşimi 2016’da HDP kaçırdı, onu HDP’den istiyorum. Kardeşim gelmeyene kadar sonuna kadar kararlıyız bu eyleme devam edeceğiz. Annem ve babamda Muş’ta eylem yapıyorlar. Ben hem Muş’ta annem ve babama hem de buradaki ailelere gelerek destek çıkıyorum. Allah devletimizden razı olsun bize büyük bir destek verdi, devletimizin sayesinde çok şükür buradayız, ayaktayız devletimizle beraberiz.

Annem ve babam yaşlı olduğu için buraya gelemiyorlar onlar da Muş’talar. Kardeşim beni duyuyorsa kaçıp gelsin, orası onun yeri değil onun yeri Türkiye Cumhuriyeti devleti, gelip devletine, polis ve askerine teslim olsun” dedi.