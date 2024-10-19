Kardeşiyle dudak dudağa videosu tepki çekmişti: Dilan Polat'tan açıklama geldi

Haber Merkezi

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Lüks yaşantısıyla sık sık eleştirilen Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı bırakacağını açıklamıştı ancak bu kararını uygulamakta zorlandı.

TAHLİYE PARTİSİ VERDİ

Eski yaşantısına kısa sürede dönerek sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ve lüks mekanlara gitmeye devam eden Dilan Polat, ailesiyle tahliyesini kutlamak için parti verdi.

KARDEŞİYLE ÖPÜŞTÜ

Süper mini elbisesiyle sahneden bir an olsun dinmeyen Dilan Polat, dans ettiği esnada ablası Sıla Doğu'yu dudağından öptüğü anlarla herkesi şaşkına çevirdi.

TEPKİLER GELDİ

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmasıyla tepkiler de beraberinde geldi.

"ANLIK BİR ŞEYDİ, O BENİM KARDEŞİM"

Eleştirilerin hedefi olan Dilan Polat da Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biz kardeşiz, can cana öz kardeşiz. Aynı kandanız... Düşürme modunu. Her şeyi söylediler zaten. Söylenmedik bir şey kalmadı. Malzeme istiyorlardı zaten. Beni orada yaşanan acı günler aklıma geldi. Sıla da 'Bak bu günler geçecek diyordum sana' dedi. O anlık bir şeydi. Sarıldı öptü beni ben de onu öptüm. Aman ne diyeyim ki.

"YANAĞIMI, YÜZÜMÜ, TIRNAKLARIMI ÖPER"

Bu konuya hiç değinmeyecektim. Sıla tahliye olup gittiği gün bile benim boynumu, yüzümü, gözümü, dudağımı, yanağımı, parmaklarımı, tırnaklarımı öpmüştü. Kardeşim o benim. Biz birlikte neler yaşadık onunla. Bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Öz kız kardeşim. Orada çok duygusal bir an yaşanıyordu aslında. Biz birlikte çok fazla şeyin üstesinden geldik. 7 ay ger gün birlikteydik orada daha çok birbirimize bağlandık. Hep ağladığımda bayıldığımda öperdi. Ben sabrı öğrendim. Sinirlenmiyorum. Görüntü olarak rahatsız olanlardan özür dilerim.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Öte yandan tahliyelerine karar verilen çift, tutuksuz yargılanıyor.

İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

19 Ağustos'ta Dilan Polat, 6 Eylül'de ise eşi Engin Polat tahliye edilmişti.