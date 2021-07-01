Kargo mesai saatleri: Kargolar kaça kadar açık?

Kargo şirketleri salgın döneminde oldukça yoğun çalışırken, vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında ise kargoların çalışma saatleri yer alıyor. İşte detaylar..

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri tam kapanma döneminde sık sık değişti.

Bugün başlayan normalleşmenin üçüncü etabıyla birlikte, kargo şirketlerinin çalışma saatleri gündeme geldi.

Salgın döneminde kalabalık yerlerde alışveriş yapmak istemeyenler, onlıne yöntemleri tercih etti. Bu durum kargo şirketlerinin ekstra mesai yapmasına neden oldu.

Vatandaşlar, "Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna cevap arıyor.

İşte kargo şirketleriyle ilgili ayrıntılar..

KARGO ŞİRKETLERİ KAÇA KADAR AÇIK, KAÇA KADAR KAPALI?

Kargoların çalışma saatleri, kargo şirketlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak bu değişime rağmen kargoların ne zaman açıldığı ve ne zaman kapanacağı büyük oranda belli.

Bu kapsamda işte kargoların açılış ve kapanış saatleri..