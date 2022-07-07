Petrol
105.12
4.40%
Euro
17.5958
0.27%
Dolar
17.2464
0.18%
Altın
968.91
0.64%
Borsa
2424
0.64%
Bitcoin
360.999
3.88%
BTXN Coin
6.47
-1.82%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Kargolar Arife günü çalışıyor mu? Kargolar tatil mi?

    Kargo şirketleri Arife günü ve bayramda çalışacak mı? İşte cevabı..
    • 07.07.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kargolar Arife günü çalışıyor mu? Kargolar tatil mi?

    Kurban Bayramı tatili öncesi en çok merak edilen konulardan biriside kargoların Arife günü hizmet verip vermeyeceği konusu oldu.

    Birçok kişi internette bu sorunun cevabını arıyor.Peki kargo şirketleri Arife günü ve bayramda çalışacak mı? İşte cevabı..

    Kargolar Arife günü çalışıyor mu? Kargolar tatil mi? #1

    Kargolar Arife günü çalışacak mı?

    Kurban Bayramı öncesi kargo şirketleri en yoğun dönemlerini yaşıyor.8 Temmuz Cuma Arife günü kargolar yarım gün hizmet verecek.Ancak bazı firmalar tam gün olarakta hizmet verebiliyor.

    Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 9,10,11 ve 12 Temmuz'da kargo şirketleri hizmet vermeyecek.

    Kargo işi olanların ilgili firmaları arayarak bilgi alması tavsiye ediliyor..


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da ekmek zamlandı
    Ekonomi

    Ankara'da ekmek zamlandı

    Dortmund'un yeni golcüsü Haller
    Transfer dosyası

    Dortmund'un yeni golcüsü Haller

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    Görüş Bildir