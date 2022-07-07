Kargolar Arife günü çalışıyor mu? Kargolar tatil mi?

Kargo şirketleri Arife günü ve bayramda çalışacak mı? İşte cevabı..

Kurban Bayramı tatili öncesi en çok merak edilen konulardan biriside kargoların Arife günü hizmet verip vermeyeceği konusu oldu.

Birçok kişi internette bu sorunun cevabını arıyor.Peki kargo şirketleri Arife günü ve bayramda çalışacak mı? İşte cevabı..

Kargolar Arife günü çalışacak mı?

Kurban Bayramı öncesi kargo şirketleri en yoğun dönemlerini yaşıyor.8 Temmuz Cuma Arife günü kargolar yarım gün hizmet verecek.Ancak bazı firmalar tam gün olarakta hizmet verebiliyor.

Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 9,10,11 ve 12 Temmuz'da kargo şirketleri hizmet vermeyecek.

Kargo işi olanların ilgili firmaları arayarak bilgi alması tavsiye ediliyor..