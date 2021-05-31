Kargu-2 İHA'ları dünya tarihine geçti

Birleşmiş Milletler raporuna göre yerli insansız hava aracı Kargu-2, Libya'daki faaliyetleriyle bir ilke imza atarak tarihe geçti.

Son yıllarda savunma sanayisinde ciddi yatırımlar yapan Türkiye, dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kısa süre önce Baykar tarafından geliştirilen SİHA‘ların ardından şimdi de yerli drone Kargu-2 başarılarıyla gündeme geldi.

Oldukça gelişmiş yapay zeka sistemlerine sahip olan drone, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre Libya‘da bir ilke imza attı.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİ HAMLESİ MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Kısa süre önce ülkemizin Libya’daki mücadelesinde hava desteği olarak kullanılan Kargu-2, başarılarıyla tarihe geçti.

Gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme yeteneklerine sahip olan drone, benzer sınıftaki rakiplerinden çok daha üstün olan teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekti.

BM RAPORUNA GİRDİ, HEDEFİNE OTONOM ŞEKİLDE SALDIRAN İLK İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne sunulan Mart 2021 raporuna göre, Türk yapımı drone, tarihte hedefine otonom şekilde saldıran ilk insansız hava aracı oldu.

Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı Kargu-2, herhangi bir komuta ihtiyaç duymadan, veri tabanında bulunan bilgiler doğrultusunda canlı Hafter hedeflerini algılayıp otonom saldırıyla yok etti.

KEŞİF YAPMANIN TEHLİKELİ OLDUĞU BÖLGELERDE KULLANILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu-2, özellikle keşif yapmanın tehlikeli olduğu bölgelerde tespit yapmak ve düşman unsurlarını etkisiz hale getirmekte kullanılıyor.