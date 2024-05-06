Kariye Camii restorasyonun ardından bugün ibadete açılacak Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den katılacağı törenle yeniden ibadete açılacak.

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ensonhaber.com

Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ezan sesi duyulacak...

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

2020 yılında tekrar cami oldu

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Restorasyonu 4 yıl sürdü

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Ayasofya modeliyle hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılacak olan caminin, Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenildi.

İbadet alanlarında önlemler alındı

Yapılan çalışmalarda, ibadetin yapılacağı alanlara ayrıca önlemler alındı. Duvar ve tavandaki resimlerin üstü örtüldü. Turistlerin rehber eşliğinde gezeceği alan belirlendi.

Birçok dilde anlatabilecek

Ayrıca, camideki eserlerle ilgili bilgiler birçok dilde anlatabilecek. QR koduyla eser hakkında bilgeler verilecek.