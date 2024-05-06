Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ezan sesi duyulacak...
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.
İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.
2020 yılında tekrar cami oldu
1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.
Restorasyonu 4 yıl sürdü
Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.
Ayasofya modeliyle hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılacak olan caminin, Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenildi.
İbadet alanlarında önlemler alındı
Yapılan çalışmalarda, ibadetin yapılacağı alanlara ayrıca önlemler alındı. Duvar ve tavandaki resimlerin üstü örtüldü. Turistlerin rehber eşliğinde gezeceği alan belirlendi.
Birçok dilde anlatabilecek
Ayrıca, camideki eserlerle ilgili bilgiler birçok dilde anlatabilecek. QR koduyla eser hakkında bilgeler verilecek.
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