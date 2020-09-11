Kariye Camii’nde ilk cuma heyecanı: Minber kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden ibadete açılan camide hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Halıların serildiği camide, ayakkabılıklar da yerleştirildi.

Ayasofya Camii’nin açılmasının ardından, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir diğer önemli ibadethane olan ve 75 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii, 21 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açılmıştı.

Restorasyon işlemlerinin henüz devam ettiği Kariye Camii'nin, çalışmalar bitene kadar müze olarak faaliyet göstereceği, restorasyonun ardından cami olarak işlevini sürdüreceği öğrenildi.

İLK CUMA İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kariye Camii'ne minber getirildi.

İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu.

İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü.

Dün caminin halıları da serildi ve ayakkabılıklar da yerini aldı. Çalışmaların gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

ATİK ALİ PAŞA ÇEVİRDİ

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anılmaya başlamıştı.