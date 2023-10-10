Karl Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık sözlülüğüne övgü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler sırasında son derece açık sözlülükle sorunları dile getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Dostlar kendi aralarında dürüstçe kötü şeyleri de dile getirir." dedi.

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ensonhaber.com

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de...

Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

İki lider törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Nehammer, kameraların karşısına geçti.

Nehammer, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dobra bir şekilde sorunları dile getirmesinden duyduğu memnuniyete dikkat çekti.

"Sayın Cumhurbaşkanının açık konuşmasını çok iyi buldum"

Nehammer şöyle konuştu:

Ülkelerimizin ilişkilerine baktığımızda önümüzdeki yıl 100. yılına ermiş olacak. Aramızdaki bu uzun ilişki söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacaktır. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim.



Bugün güvene dayalı yoğun çalışmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanının açık konuşmasını çok iyi buldum. Biz partneriz, arkadaşız. Arkadaşlar, dostlar kendi aralarında dürüstçe kötü şeyleri de dile getirir. İnandığım bir şey var.



Ekonomik ilişkilerde çok ilerleme sağlayabiliriz. AB'de ilişkilerimizi çok daha iyi götürebiliriz. AB tarafından her seferinde değişik senaryoların ortaya konulması uygun değil. Türkiye, Avusturya için çok açıdan güvenilir bir ortağımızdır.

"Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomi potansiyelinden çok etkilendim"

İki ülke arasındaki ticaret potansiyeline de dikkat çeken Nehammer, "Bugün çok etkilendiğim bir şey var. Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomi potansiyeli. Türkiye'deki sanayiciliğin yaratıcılığı ve araştırmacılığın gittiği nokta beni çok etkiledi. Yenilikçi, ileriye dönük teknoloji. Bu da bizi bağlıyor. Gerçekten bu büyük potansiyelleri kullanmamız gerekir." diye konuştu.