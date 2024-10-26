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Haber Merkezi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.