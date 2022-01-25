Karla mücadelede Kadir Topbaş ile Ekrem İmamoğlu'nun farkı

Karla mücadelede Kadir Topbaş ile Ekrem İmamoğlu'nun farkı

Karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetimini eleştiren İstanbullular, Kadir Topbaş döneminde yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından ders niteliğinde paylaşıyor.

İstanbul'da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı megakenti esir aldı.

Günlerdir uyarıların yapılmasına rağmen yetersiz kalan önlemler bazı vatandaşların ihmalleriyle birleşince trafik çileye döndü.

İstanbul Büyükşehir Belelediyesi'nin (İBB) yolları yeterince tuzlanmaması nedeniyle araçlar yolda kalırken, işten eve dönüşlerde de İstanbullular, toplu ulaşım araçlarının yetersizliğiyle karşılaştı.

Özellikle metrobüslerdeki aksama nedeniyle yolcular yürüyerek evine gitmeye çalıştı. Metrolarda yaşanan izdihamlar nedeniyle de insanlar birbirini ezdi.

Tüm bunlar yaşanırken İstanbulluların gözü kulağı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndaydı. Alınan tedbirlerle ilgili açıklamaları beklenen İmamoğlu, gece saatlerinde kameraların karşısına geçti.

İMAMOĞLU VE TOPBAŞ FARKI

İstanbul'da 7-8 saatte 60 cm'e kadar kar biriktiğini belirten İmamoğlu'nun tek bir çözümden bahsetmediği açıklamaları, akıllara İBB eski başkanı rahmetli Kadir Topbaş'ın 2017'deki açıklamalarını getirdi.

Topbaş'ın İstanbul'un o dönem 120 cm'lik bir kar kalınlığına ulaşması sonrasında çalışmalar hakkında konuşması, çözüm üretmesi, sosyal medyada İmamoğlu'nun konuşmasıyla karşılaştırıldı.

İŞTE O KONUŞMA;

Karla mücadelede Kadir Topbaş ile Ekrem İmamoğlu'nun farkı VİDEO