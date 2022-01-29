Karlı zirvelerde zorlu vatan nöbeti

MSB, Mehmetçik'in karlı zirvelerde arazi görevinden nefes kesen fotoğraflarını paylaştı.

Türkiye'nin büyük bir bölümü kar altında.

2 haftalık bir süredir yoğun kar yağışları şehirlerde neredeyse hayatı durdururken vatan nöbetindeki Mehmetçik karlı dağlarda göreve devam ediyor.

KARLI DAĞLARDA VATAN NÖBETİ

Zorlu kış şartları karşısında yılmadan terör ile mücadele eden kahraman komandoların görev anları Hakkari'de fotoğraflandı.

Dağ Komando Tugay Komutanlığı personelinin kalınlığı zirvelerde göreve çıktığı o anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflar, "Dağ Komando Tugay Komutanlığı (Hakkâri) Kahraman Komandolarımız, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında da terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." notuyla servis edildi.