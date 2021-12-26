Karlıova'da havaya atılan kaynar su dondu

Gündüz sıcaklığının da eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'de havaya atılan suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle hava sıcaklığı kenti etkisi altına aldı.

Hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.

DERE VE NEHİRLER BUZ TUTTU

Soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttarken, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu.

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu.

"HAVA ATTIĞIMIZ SU BİLE DONDU"

Havaların giderek soğuduğunu belirten Fatih Karabulak, "Karlıova'da hava eksi 20'li derecelerde. Havaya attığımız su bile anında dondu. Bu anları, görsel bir şölene dönüştürdük. Gündüz başka, gecede bir başka güzel oldu" dedi.





































