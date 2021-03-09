Karlov suikastı davasında karar açıklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesi davasında karar çıktı. 28 sanıklı davada 5 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da FETÖ'cüler tarafından düzenlenen suikastla öldürülmüştü.

Suikasta ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.

5 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS

Mahkeme, davada yargılanan 3 sanık hakkında ikişer kez, 2 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse karar verdi.

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FİRARİLERİN DOSYALARI AYRILDI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.