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    Karma dövüş sanatları öncüsü Murat Kazgan Bellator Europe’da yarışacak

    Lord Pitbull lakaplı, karma dövüş sanatlarının Türkiye mimari Murat Kazgan, dünyanın en büyük dövüş sporları organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 13:11
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    Karma dövüş sanatları öncüsü Murat Kazgan Bellator Europe’da yarışacak

    Türkiye’nin karma dövüş sanatları (MMA) öncüsü Murat Kazgan, dünyanın en iyi dövüşçülerini bir araya getiren karma dövüş sanatları ve kickboks organizasyonu Bellator MMA ile çok maçlı bir anlaşmaya imza attı.

    MÜJDEYİ DUYURDU

    Dünya çapında düzenlediği profesyonel turnuvalarla, birçok değerli sporcuya başarı getiren Bellator’dan aldığı daveti kabul eden, Murat Kazgan, imza müjdesini Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

    Karma dövüş sanatları öncüsü Murat Kazgan Bellator Europe’da yarışacak #1

    MMA’yı, yıllardır sürdürdüğü başarılı mücadelesi ve ulusal-uluslarası arenada sergilediği zafer dolu performanslarıyla Türkiye’ye kazandıran “Lord Pitbull” lakaplı, Duello Sports Management hafif sıkleti milli dövüşçümüz Murat Kazgan, dünyanın en büyük organizasyonunda Türk bayrağını gururla dalgalandıracağını söyledi.

    "TÜRK BAYRAĞINI ZAFERLE DALGALANDIRACAĞIM"

    Yaptığı paylaşımda, “Büyük gün geldi! 25 yıllık kan, ter ve gözyaşı! @bellatormma ile @duellosportsmanagement farkıyla ı̇mzalarımızı attık! Destekleriniz ile dünyanın en büyük organizyonunda Türk bayrağımızı zaferle dalgalandıracağım! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!” ifadeleriyle müjdeyi duyuran Kazgan, 2021 yılında gerçekleşecek Bellator MMA’dan kesin galibiyetle ayrılacağının da sinyalini verdi.

    Karma dövüş sanatları öncüsü Murat Kazgan Bellator Europe’da yarışacak #2

    "DÜNYA, TÜRKLERİN GÜCÜNÜ GÖRECEK"

    "Yıllardır Bellator MMA'de dövüşüceğim gün için mücadele ettim. Bugün buradayım ve kendimi çok hazır hissediyorum. Burada dünyanın en iyi dövüşçüleriyle dövüşeceğim için çok mutluyum. Sonunda dünyaya Türk'ün gücünü göstereceğim." diyen Kazgan, dövüşe hazır olduğunun da altını çizdi.

    Karma dövüş sanatları öncüsü Murat Kazgan Bellator Europe’da yarışacak #3

    MURAT KAZGAN KİMDİR

    American Top Team resmi dövüşçüsü, ROAD FC Dünya Şampiyonluk kemer maçında mücadele etmiş ve Jiu Jitsu siyah kuşak sahibi 34 yaşındaki Murat Kazgan ve dünyanın en iyi Türk dövüşçüleri arasında gösteriliyor.

    Karma dövüş sanatları öncüsü Murat Kazgan Bellator Europe’da yarışacak #4

    MMA Dövüşçüsü Murat Kazgan İZLE

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