İHA

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın son bulmasıyla yeniden ülkelerine dönmeye başladı.

SURİYE'YE DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri devam ederken, sömestir tatilinin başlaması ile dönüşler arttı.

Türkiye'de 7'nci ve 5‘inci sınıfta okuyan ve takdirname ile ilk dönemi bitiren Sana ve Ragat Hazladi kardeşler, ülkelerine döndükleri için çok mutlu ve heyacanlı olduklarını söylediler.

"ARKADAŞLARIMI VE ÖĞRETMENLERİMİ ÖZLEYECEĞİM"

7 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ragat Hazladi, “Sınavları yaptık, sonra arkadaşlarla eğlendik. Karneyi dün aldık. Suriye'ye dönmek için karneleri almayı bekliyorduk. Takdirname belgesi aldım. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim. Çünkü onlar benim daha iyi olmama yardımcı oldular. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Suriye'de yeni arkadaşlıklar kuracağım ve diğer akrabalarımla daha güzel vakitler geçireceğim. Halep'e gideceğiz. Suriye'den ayrıldığım zaman 5 yaşındaydım ve bu yüzden Halep'i çok hatırlamıyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 7 yıl yaşadım ve çok mutluydum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Çünkü bir şeyler tasarlamayı seviyorum” dedi.

"BENİMLE ARKADAŞ OLDUKLARI VE BENİ KORUDUKLARI İÇİN HEPSİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

5'inci sınıfta okuyan Sana Hazladi de, “7 yıldır Türkiye'deyim. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Ailemle Suriye'ye gideceğiz. Karne olarak takdirname belgesi aldım. Bu yıl okul güzel ve kolay geçti. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı hepsini özleyeceğim. Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim. En sevdiğim ders matematikti. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum. Esad kaçtığı için çok mutluyum. Suriye'ye gidip okuluma devam edeceğim. Halep'e gideceğiz. Halep'te sağlam evimiz var” diye konuştu.