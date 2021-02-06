- Haberler
- Gündem Haberleri
- Karolin Fişekçi kimdir, kaç yaşında? Karolin Fişekçi ile Orhan Pamuk sevgili mi?
Karolin Fişekçi kimdir, kaç yaşında? Karolin Fişekçi ile Orhan Pamuk sevgili mi?
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 15:38
- Güncelleme : 06.02.2021 - 15:43
Yıllar önce Orhan Pamuk’la aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, sosyal medya üzerinden ünlü yazarla ilişkisini anlattı.
Açıklama ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Karolin Fişekçi, gündemin merak eidlen isimleri arasına girdi.
Karolin Fişekçi kimdir, kaç yaşında? Karolin Fişekçi Orhan Pamuk sevgili mi? araştırmaları hız kazandı.
Çizdiği cinsel obje resimleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ressam Karolin Fişekçi, çok sayıda sergi açmıştır.
İşte Karolin Fişekçi hakkında merak edilenler..
KAROLİN FİŞEKÇİ KİMDİR?
1982 doğumlu, İki çocuklu bir ailede dünyaya gelen Karolin Fişekçi’nin annesi terzi, babası ise eski yazma ustasıdır. Bir erkek kardeşi vardır. Ermeni olan Karolin Fişekçi aslen Sivas kökenlidir. 1997 yılında Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra ise Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur.
KAROLİN FİŞEKÇİ İLE ORHAN PAMUK SEVGİLİ Mİ?
Karolin Fişekçi’nin adı ilk kez 2011’in aralık ayında Orhan Pamuk’la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.
Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını kesin bir dille reddetti.
Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk’un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.
Karolin Fişekçi şöyle dedi; “Orhan Pamuk’la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail’leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir’deki bir binanın 4’üncü ve 7’nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7’nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4’üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu.”
Karolin Fişekçi, “Nobel kazanmış olmasaydı, Orhan Pamuk’la yine ilişki yaşar mıydınız?” sorusuna “Hayır” yanıtını vermişti.