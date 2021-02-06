Karolin Fişekçi kimdir, kaç yaşında? Karolin Fişekçi ile Orhan Pamuk sevgili mi?

Tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen isimlerden olan Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk ile ilişkisini anlattı. Hayatına dair bilgilerin merak edildiği Karolin Fişekçi kimdir?

Yıllar önce Orhan Pamuk’la aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, sosyal medya üzerinden ünlü yazarla ilişkisini anlattı.

Açıklama ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Karolin Fişekçi, gündemin merak eidlen isimleri arasına girdi.

Karolin Fişekçi kimdir, kaç yaşında? Karolin Fişekçi Orhan Pamuk sevgili mi? araştırmaları hız kazandı.

Çizdiği cinsel obje resimleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ressam Karolin Fişekçi, çok sayıda sergi açmıştır.

İşte Karolin Fişekçi hakkında merak edilenler..

KAROLİN FİŞEKÇİ KİMDİR?

1982 doğumlu, İki çocuklu bir ailede dünyaya gelen Karolin Fişekçi’nin annesi terzi, babası ise eski yazma ustasıdır. Bir erkek kardeşi vardır. Ermeni olan Karolin Fişekçi aslen Sivas kökenlidir. 1997 yılında Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra ise Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur.

KAROLİN FİŞEKÇİ İLE ORHAN PAMUK SEVGİLİ Mİ?