Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in tutuklanması sonrası belediyeye Kars Valisi Türker Öksüz, kayyum olarak atandı. HDP bu kararı protesto etmek isteyince arbede yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen hafta 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de gözaltına alındı.

Bugün ise olaylarla ilgili gözaltına alınan Ayhan Bilgen için tutuklanma kararı çıktı.

Tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen için İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı'nın tutuklanma kararı sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı.

Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

HDP'Lİ VEKİLLER PROTESTO ETMEK İSTEDİ

Kayyum kararı sonrası HDP protesto girişiminde bulundu.

Eylemler sırasında belediyeye çıkan yollar ve belediye, polis tarafından ablukaya alındı.

Belediye önünde açıklama yapmak isteyen vekiller Habil Eksik ve Dersim Dağ'a da izinsiz protesto ve korona önlemleri gerekçesiyle müdahale edildi.

"GÖBEĞİNLE İTİKLEME BENİ"

Protesto yapmak için direnen HDP'li vekiller ile polis arasında daha sonra arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında HDP'li vekillerin, "Göbeğinle itikleme beni" uyarıları duyuldu.

Kars Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra HDP protesto girişiminde bulundu İZLE