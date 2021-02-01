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Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri
"Kış Tatbikatı"na katılmak üzere bölgeye giden Atak helikopterleri, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamladı.
- AA
- 01.02.2021 - 19:28
- Güncelleme : 01.02.2021 - 19:35
1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.
Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopteri, Kars Kalesi'nin etrafında dolaştı.
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Türk bayrağını selamlayan helikopterler çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken; o ana ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Kale etrafında tur atan helikopterler daha sonra tatbikat alanına gitti.
Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri VİDEO