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    Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri

    "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere bölgeye giden Atak helikopterleri, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamladı.
    • AA
    • 01.02.2021 - 19:28
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 19:35
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    Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri

    1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.

    Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopteri, Kars Kalesi'nin etrafında dolaştı.

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    Türk bayrağını selamlayan helikopterler çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken; o ana ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

    Kale etrafında tur atan helikopterler daha sonra tatbikat alanına gitti.

    Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri VİDEO

    Kars Kalesi ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri #1

    Kars Kalesi ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri #2

    Kars Kalesi ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri #3

    Kars Kalesi ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri #4

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