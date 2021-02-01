"Kış Tatbikatı"na katılmak üzere bölgeye giden Atak helikopterleri, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamladı.

1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.

Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopteri, Kars Kalesi'nin etrafında dolaştı.

AY YILDIZLI BAYRAĞA SELAM

Türk bayrağını selamlayan helikopterler çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken; o ana ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kale etrafında tur atan helikopterler daha sonra tatbikat alanına gitti.

Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterleri VİDEO