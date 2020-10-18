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    Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor

    2018 yılında temeli atılan Kars Sultan Alparslan Kulliyesi tamamlandığında 10 bin kişi namaz kılabilecek.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 14:11
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    Kars'a 10 bin kişilik cami yapılıyor

    Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi üzerinde bulunan ve eski Atatürk İşhanı’nın yerine yapılan Sultan Alparslan Külliyesi’nde sona gelindi.

    500 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK

    17 bin metre kare alan üzerinde aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar dikkat çekerken, Külliye’nin altında 500 araçlık kapalı otopark yapılması ise kentte park sorununu ortadan kaldırmış olacak.

    10 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

    İçerisinde sosyal tesisleri, taziye evleri ile kapalı alanda 3 bin 600, açık alanla birlikte 10 bin kişinin namaz kılacağı külliye kentin en büyük camisi olacak.

    Sultan Alparslan Kulliyesi

    Sultan Alparslan Kulliyesi

    Sultan Alparslan Kulliyesi

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