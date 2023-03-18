Karşıyaka Belediyesi maaşları ödeyemedi! İşçiler eylem yaptı İzmir Karşıyaka Belediyesi çalışanları, ödenmeyen ve eksik yatan maaşları için belediye binası önünde eylem yaptı, “Karşıyaka işçisi köle değildir” sloganları attı.

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Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışan Karşıyaka Belediyesi çalışanları, herhangi bir değişim göremeyince iş bıraktı.

DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyeleri, maaşlarının eksik yatması, bazı ayların maaşlarının ise hiç ödenmemesi nedeniyle belediye önünde eylem yaptı.

"2021 yılından kalan ikramiyeler bile ödenmedi"

Genel İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, şunları söyledi:

Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının maaşı, aylardır gününde yatmıyor, eksik yatıyor, geçmiş dönem ücret alacakları ödenmiyor. Personel A.Ş. çalışanlarının şubat ayı maaşının yüzde 50’si, 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ödenmemiştir. Kent A.Ş. çalışanlarının ise ocak ayı maaşından parça parça 5 bin TL, 2 bin TL, bin 500 TL, 3 bin TL olmak üzere toplamda 11 bin 500 TL yatırılmış, geri kalanı yani yüzde 25-yüzde 30’ a yakını ödenmemiş olup şubat ayı maaşı henüz hiç ödenmemiştir. 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ve 2021 yılından 2 ikramiyesi henüz ödenmemiştir.

"Her bir kuruş alnımızın teridir"

Seslerini duyuramadıklarını belirten Gümüştekin, şu ifadeleri kullandı:

Evet para yok. Biz anlamak istiyoruz ancak evde çocuk, eş, mahalledeki bakkal, ev sahibi, banka, anlamıyor, anlatamıyoruz. Peki, siz bize bu durumu anlattığınızda sorun bitti mi zannediyorsunuz? Sizin için belki bitiyor ancak çalışanlar için asıl sorun o zaman başlıyor. Belediye başkanı bir TV programında ‘Personele borç dedikleri çok düşük miktarda bir borç, yani personelin eline geçecek bu para onlar için çok büyük hayati öneme sahip değil’ demiştir. Her bir kuruş bizim alnımızın teridir, çocuğumuzun ekmeğidir. Biz bu maaşlarla bir ay boyunca geçinmeye çalışıyoruz, alamadığımız için artık geçinemiyoruz. Alacaklarımızın hepsi, bizim için hayati önem taşıyan, hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Bu sözleriniz Karşıyaka Belediyesi çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çözüm ise basın yoluyla kamuoyuna anlattıklarınız değil, işçinin evine götüreceği ekmeği, çocuğunun cebine koyacağı harçlığı, ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir.

"Ücretler bir an önce ödenmeli"

Gümüştekin, işçilerin taleplerini şöyle sıraladı: