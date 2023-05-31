Karşıyaka Belediyesi'nden 'Bir Baba Hindi' heykeli

ANKA
CHP'li belediyeler denilince akla gelen ilk şey yapılan heykeller oluyor.
Düzenli olarak açılışları yapılan heykel çalışmalarına seçimler nedeniyle ara verilmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerden sonra çalışmalar tekrar başladı.
İzmir Karşıyaka Belediyesi, kent kültürüne katkı sunan ve kentle özdeşleşen isimleri kamusal alanlarda sokak, cadde, park ve meydanlarla, heykel ve rölyeflerle ölümsüzleştiriyor.
Birebir heykeli konuldu
Karşıyaka'da doğup büyüyen ve yaşamını Karşıyaka Spor Kulübü'ne adayan 'Bir Baba Hindi' lakaplı 70 yaşındaki Mustafa Baykara’nın birebir heykeli onarıldıktan sonra Karşıyaka Çarşısı'na yerleştirildi.
Mustafa Baykara’nın heykeli Karşıyaka Çarşısı'na gelenleri karşılamaya devam ediyor.