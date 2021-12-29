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    Kars'ta 21 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Kars'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.12.2021 - 09:47
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    Kars'ta 21 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik güçleri yasa dışı geçişler ve bu geçişlere yardım eden kaçakçılara karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

    21 KAÇAKÇI GÖZALTINA ALINDI

    Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri para karşılığında barındırdığı, sahte kimlik ve belge sağladığı ve başka illere nakillerini yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu 21 kişi yakalandı.

    Kars ta 21 göçmen kaçakçısı yakalandı #1

    Kars ta 21 göçmen kaçakçısı yakalandı #2

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