Kars'ta aç kalan kurtlar şehir merkezine indi

Soğuk havada yiyecek bulamayan iki kurt, şehir merkezinde yemek ararken görüntülendi.

Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu’da, çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde cadde ve sokaklarda ayılara rastlayan vatandaşlar bu kez caddelerde yiyecek arayan kurtlara rastladı.

AÇ KALAN KURTLAR ŞEHRE İNDİ

Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan 2 kurt, Sarıkamış ilçe merkezine indi.

İnönü ve Yeni Mahalle mevkisinde 2 kurt yiyecek ararken görüntülendi.

Kurtlar daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu.











