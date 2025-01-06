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Haber Merkezi

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anıyor.

"Bu toprakta izin var" temasıyla düzenlenen organizasyonda, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla ilçede yürüyüş düzenlendi.

Program kapsamında CHP heyeti de Kars'taydı.

KARS'TA KAZ ETİ-RAKI EĞLENCESİ

Yürüyüşten önceki gece aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Aykut Erdoğdu'nun de bulunduğu heyet eğlence mekanında zaman geçirdi.

Kaz eti-rakı keyfi yapan CHP'liler saz eşliğinde sabaha kadar eğlendi. Saz çalan aşıkların bağlamalarına paraların takıldığı eğlence geç vakitlere kadar sürünce ertesi gün program aksadı.

RAKIYI FAZLA KAÇIRIP PROGRAMA KATILAMADILAR

CHP heyeti, sabah Kars Hayvan Borsası'nda yapılan programa bütün gazetecilerin beklemesine rağmen katılamadı.

YÜRÜYÜŞE SON ANDA YETİŞTİLER

Eğlenceyi fazla kaçıran CHP'liler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı şehitler için yürüyüşe son anda yetişti.

Heyetin eğlence görüntülerini de Erdoğdu, Instagram hesabından paylaştı.

CHP heyetinin bu tutumu, hem şehirde gündem oldu hem de sosyal medyada tepki çekti.