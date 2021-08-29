Kars’ta baraj suyu çekildi

Kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar, kuşların dinlenme yeri haline geldi.

Kars’a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy, Kars Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kaldı.

Köylülerin yıllar önce diktiği ve boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar evler ile birlikte sulara gömüldü.

AĞAÇLAR KUŞLARA YUVA OLDU

Tamamen kurumuş olan ağaçlar su ortasında ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, ağaçların ortaya çıkması ise en çok kuşlara yaradı. Ağaçların dallarına yuva yapan kuşlar dinlenme fırsatı bulurken, açların dallarındaki onlarca kuş görenlerin de ilgisini çekiyor.

Kars’ta kuraklık nedeniyle baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı

"BÖYLE GÖRÜNCE HÜZÜNLENİYORUZ"

Çevre sakinleri, “Şu anda biraz da su çekilmiş, tamamen kaybolan ağaçların üst noktaları görünüyor. Yerleşim yerleri ise tamamen sular altında, fotoğraf çekmeye geliyorum. Anılarımı hatırlamak için geliyorum buraya, yaşadığımız yerler, büyüdüğümüz yerler bu şekilde görünce hüzünleniyorum.” dedi.