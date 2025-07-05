Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Hz. Muhammed’in (s. a.v) torunu Hz. Hüseyin'in, akrabaları ve sevenleri ile birlikte şehit edildiği olay...

İslam tarihinin önemli ve acı hadiselerinden biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü'nde tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

BİNLERCE KİŞİ KERBELA ŞEHİTLERİNİ ANDI

Bu kapsamda, Kars'ta binlerce kişi anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hazreti Ali Camisi’nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüyüp, sinelerine vurdu.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni Asri Mezarlığı’nın önündeki Aşura Meydanı’nda devam etti.

AĞITLAR YAKILDI

Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığı’ndaki yakınlarını da ziyaret ederek dua etti.

KERBELA OLAYI NEDİR?

Kerbela Olayı, İslam tarihindeki mezhep farklılıklarının ve siyasi çekişmelerin bir yansımasıdır.

10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde, bugünkü Irak sınırları içinde yer alan Kerbela şehrinde meydana gelmiştir.

Kerbela, İslam dünyasında adalet, zulme karşı direniş ve fedakarlık sembolü olarak görülür.