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- Kars'ta bozayı okulun bahçesine girdi
Kars'ta bozayı okulun bahçesine girdi
Okul bahçesine giren bozayı çöpteki yiyeceklerle karnını doyurup ormana döndü. Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
- AA
- 21.11.2021 - 15:13
Kars'ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde bir boz ayı görüldü.
Okul bahçesine giren ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.
KARNINI DOYURUP ORMANA GÖNDÜ
Çöpteki yiyeceklerle karnını doyuran bozayı daha sonra ormanlık alana gitti.
Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Kars'ta bozayı okulun bahçesine girdi
ARTIK ŞEHİRDE DE GÖRÜLÜYOR
Vatandaşlardan Selahattin Alkan, son zamanlarda bozayıların şehir içinde daha sık görüldüğünü söyledi.