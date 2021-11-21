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    Kars'ta bozayı okulun bahçesine girdi

    Okul bahçesine giren bozayı çöpteki yiyeceklerle karnını doyurup ormana döndü. Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
    • AA
    • 21.11.2021 - 15:13
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    Kars'ta bozayı okulun bahçesine girdi

    Kars'ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde bir boz ayı görüldü.

    Okul bahçesine giren ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.

    KARNINI DOYURUP ORMANA GÖNDÜ

    Çöpteki yiyeceklerle karnını doyuran bozayı daha sonra ormanlık alana gitti.

    Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

    Kars'ta bozayı okulun bahçesine girdi

    ARTIK ŞEHİRDE DE GÖRÜLÜYOR

    Vatandaşlardan Selahattin Alkan, son zamanlarda bozayıların şehir içinde daha sık görüldüğünü söyledi.

    Kars ta bozayı okulun bahçesine girdi #1

    Kars ta bozayı okulun bahçesine girdi #2

    Kars ta bozayı okulun bahçesine girdi #3

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