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İHA

Türkiye karlı havanın etkisi altında.

Özellikle Doğu illeri karla mücadeleye başladı.

Kars’ta da yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

TIR KAYARAK ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır karayolunun bir bölümünde oluşan buzlanma, sürücülere de zor anlar anlar yaşattı.

Iğdır’dan Kars’a seyir halindeki tır, Kars’a 8 kilometre buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan tır, devrilmekten son anda kurtuldu.

Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan Kars-Digor-Iğdır karayolunun bazı bölgelerinde oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri buzlanan yerlerde kumlama çalışması yapıyor.