Kars'ta diyaliz hastaları için seferber oldular

Kars'ta diyaliz hastaları için seferber oldular

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köydeki diyaliz hastalarını, İl Özel İdaresi ile UMKE ekipleri, hastaneye ulaştırdı.

Kars ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, köylere ulaşıma engel oldu.

53 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı sonrası çalışmaya başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen ve Yağlıca köyünde yaşayan 2 diyaliz hastası için seferber oldu.

UMKE EKİPLERİ, DİYALİZ HASTALARI İÇİN SEFERBER OLDU

Diyalize girmeleri gereken Türkmeşen köyündeki diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci (51) ile Yağlıca köyündeki Müheddin Taş'ın (75) hastaneye götürülmesi için UMKE ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ile köylerin yolunu açarak, diyaliz hastalarına ulaştı.

HASTALAR HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Her 2 köydeki hastalar, evlerinden alınarak Digor Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"YOLLAR KAPALI OLUNCA YARDIM İSTEDİK, DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci’nin yakını Necati Nefayaz, "Hastamızın diyalize girmesi gerekiyordu. Yollar kapalı olunca yardım istedik. Allah devletimizden razı olsun, geldi yolu açtı, hastamızı aldı. Sağ olun, var olun" dedi.





































