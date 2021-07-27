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    Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi

    Kentte yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:22
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    Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi

    Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde dolu yağışı etkili oldu.

    Yaklaşık 30 dakika süren doludan, çiftçilerin biçtiği ekili alanlara zarar gördü.

    EVLER HASAR ALDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Dolu ve sağanak yağışta sürüklenen tahıllar, işlenemez hale geldi. Ayrıca çevredeki evlerde de hasar oluştu. Köyün kanatlı hayvanları da telef olurken, çok sayıda ağaç kırıldı.

    Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi

    Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi #1

    Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi #2

    Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi #3

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