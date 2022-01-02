Kars'ta donarak şehit olan askerler için 200 kamyon karla heykel yapılacak

Karın geç yağdığı Sarıkamış bölgesinde bu yıl şehitleri anmak için farklı bölgelerden 200 kamyondan fazla kar götürüldü. Bölgeye taşınan karlarla, heykel yapımına başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri ve etkinlikler için hazırlık süreçleri devam ediyor.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, şehitleri anmak için kardan heykel yapımı çalışmalarına başlandı.

Karın geç yağdığı Sarıkamış'ta heykel yapımında kullanılacak karlar, kamyonlarla taşındı. 200 kamyon karın depolandığı alanda heykellerin yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

BÖLGEYE KAMYONLARLA KAR TAŞIDILAR

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışmalarda il özel idaresi ekipleri, çevre derelerden kamyonlarla bölgeye kar taşıdı.

"200 KAMYONDAN FAZLA KAR BİRİKMESİ YAPIYORUZ"

İş makineleriyle bir araya toplanan kar yığınından 8 kişilik ekip, 8 metrelik donan asker heykelini yapacak. Muhammet Hanifi Zengin, “Biz düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykel çalışması yapmaktayız. Bu sene de 107'nci yıl anma programı kapsamında yine kardan heykel çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Şu anda çalışmamıza başladık. Bulunduğumuz alana 200 kamyondan fazla kar birikmesi yapıyoruz. Bu sene Sarıkamış'a kar geç yağdı, çevre derelerden kar taşıması yapıyoruz." dedi.

"8 METREDEN YÜKSEK KAR HEYKEL ÇALIŞMASI"

Bu yıl kardan heykellerin 8 metre yüksekliğinde olacağını ifade eden Zengin, “Her sene yüksek bir kar heykel çalışması yapıyoruz. Bu sene de 8 metreden fazla yükseklikte bir kar heykel çalışması yapacağız. Çalışmalarımız Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sarıkamış Kaymakamlığı, Muş Alpaslan Üniversitesi ve bölge üniversitelerden öğrenci ve öğretim üyeleriyle beraber çalışmaktayız." diye konuştu.

Sarıkamış'ta 107 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına yapılacak kar heykeli, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü ziyarete açılacak.













