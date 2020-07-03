Kars'ta dutların yetişmesiyle pekmez yapımına başlandı

Kars’ın Kağızman'da dutların yetişmesiyle pekmez yapımına başlandı. Sadece dut kullanılarak hazırlanan pekmeze Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘her sabah bir kaşık içiyorum’ açıklaması talebi çok artırdı.

Türkiye’nin birçok yerinden sipariş alan Kağızman, dut pekmezi ilçe ekonomisine büyük katkı sağladı.

ERDOĞAN, 'HER SABAH BİR KAŞIK İÇİYORUM DEDİ' TALEP İYİCE ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her sabah bir kaşık içiyorum" açıklamasının ardından satışların iyice artması da, dut pekmezi üreticilerini çok mutlu etti.

Haziran ayının sonlarında dutların pekmez kıvamında yetişmesiyle başlayan dut pekmezi yapımı ilçe genelinde devam ediyor.

HİÇBİR KATKI MADDESİ OLMAYAN PEKMEZE YOĞUN TALEP

Dutların yere değmeden serilen bezlerin üzerine çırpılmasıyla başlayan toplama işlemleri ardından büyük kazanlarda 8 saat kaynatıldıktan sonra güneşin önünde 3 gün bekletilip dut pekmezi haline getiriliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal hazırlanan dut pekmezinin satışlarından ilçe halkı oldukça memnun.

SOĞUĞA KARŞI VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRICI ÖZELLİĞE SAHİP

Dut pekmezinin faydaları ise şöyle:

“Kansızlık çeken hastalarda çok büyük yararlar sağlar. Mide hastalıklarına, özellikle de ülser şikayetine karşı faydalıdır. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı yararlıdır. Soğuğa karşı vücudun direncini artırıcı özelliğe sahiptir. Sporcular için bir enerji deposudur. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcıdır. Çocukların zeka gelişimine yardım eder. Gargara şeklinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkilidir. Çocuklarda sık sık rastlanan pamukçuk için de yaygın olarak kullanılmaktadır.”