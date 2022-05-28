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    Kars'ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü

    Yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele eden tatlı su kefallerinin ölüm göçü kameraya yansıdı.
    • 28.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 09:42
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    Kars'ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü

    Kars'ta yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele ettikleri ölüm göçüne başladı.

    İHA'nın haberine göre; Her yıl mayıs ayında HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor.

    Kars'ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü

    Kilometrelerce yol, baraj öünde son buluyor

    Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor ve önünde sıkışıp kalan balıklar, yumurtalarını bu bölgede bırakıyor.

    Öte yandan yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor.

    Kars ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü #1

    Kars ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü #2

    Kars ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü #3


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