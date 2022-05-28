Yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele eden tatlı su kefallerinin ölüm göçü kameraya yansıdı.

Kars'ta yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele ettikleri ölüm göçüne başladı.

İHA'nın haberine göre; Her yıl mayıs ayında HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor.

Kars'ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü

Kilometrelerce yol, baraj öünde son buluyor

Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor ve önünde sıkışıp kalan balıklar, yumurtalarını bu bölgede bırakıyor.

Öte yandan yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor.