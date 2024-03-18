Kars'ta etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü: Vatandaş zor anlar yaşadı Yoğun kar yağışının ardından etkili olan sis kentte görüş mesafesini düşürerek vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA

Soğuk hava Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkilerini göstermeye devam ediyor.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgede zaman zaman çığ tehlikesiyle karşılaşılıyor.

Yağışın etkili olduğu kentlerden biri de Kars oldu.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Yoğun kar yağışının ardından etkili olan sis özellikle sürücülerin görüş mesafesini düşürerek zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Kars-Digor-Iğdır karayolunun Hanlar Bölgesi’nde etkisini sürdüren ve görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Geri döndüler

Yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler ise Kars’a geri dönmek zorunda kaldı.

Bölgede sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)