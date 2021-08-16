Kars’ta, jandarma ve komandolar sel bölgesinde

Kars’ta, jandarma ve komandolar sel bölgesinde

Sel felaketinden etkilenen İnkaya köyünde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Jandarma ve komandolar, küreklerle selin getirdiği çamurları temizledi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bağlı İnkaya köyü, 2 gün önce yaşanan sağanak yağışlarla sele teslim olmuştu.

Sokaklar ve evler sular altında kalmış, etraf adeta göle dönmüştü.

Bölgede, sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.

EKİPLER ÇAMURLARI TEMİZLEDİ

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Özel İdare, DSİ, evleri ve iş yerleri çamurla dolarak kullanılamaz hale gelen vatandaşların imdadına yetişti.

Ekipler, ellerine aldıkları küreklerle selin getirdiği çamurları temizledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, bölgede meydana gelen zararı açıkladı.

41 KONUT ZARAR GÖRDÜ

41 konut, 6 araç, 2 traktörün selden zarar gördüğünü ve 6 büyükbaş hayvanın ise telef olduğunu belirten Vali Öksüz, Sarıkamış’ta afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Kars’ta, jandarma ve komandolar sel bölgesinde VİDEO

