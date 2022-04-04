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    Kars'ta karların erimesiyle şelale oluştu

    Kış aylarının ardından yükselen hava sıcaklığı karların erimesine neden olurken, eriyen kar suları baraj gölünde şelale oluşturdu.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:46
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    Kars'ta karların erimesiyle şelale oluştu

    Türkiye geneli itibarıyla kış aylarını oldukça çetin geçirdi.

    Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte ise donan göletler çözülmeye başladı.

    Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle eriyen kar suları, baraj gölünde şelale oluşturdu.

    Kardelenlerin de açtığı bölgede kuşlar ve ördekler baraj göletinin eriyen bölgesinde yiyecek arıyor.

    "DOĞAL BİR ŞELALE OLUŞMUŞ"

    Manzarayı görmek için 2 kilometre yürüdüklerini söyleyen Okan Avşar, “Kars Baraj Göleti'nin çözülen buzları doğal bir şelale oluşturmuş. Geçmişte bu yoktu. Hayretle izledik şu an yoldan yaklaşık 2 kilometre içerideyiz, uzaktan gördük ve yakınına kadar geldik. Gerçekten müthiş. Belki kameralara yansımıyor ama sesleri duymanız gerekiyor". dedi.

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