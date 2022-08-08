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    Kars'ta Kerbela anması

    Kars'ta Kerbela anması

    Kars'ta, Hazreti Muhammed'in (sav) torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
    • 08.08.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:24
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    Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i (sav) ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

    Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

    10 bin kişilik grup ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterleriyle yürüdü

    Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 10 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

    Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

    Gözyaşlarını tutamadılar

    Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

    Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı.

    AA'nın aktardığına göre yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

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