Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

AA

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

Son olarak Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

Hazreti Ali ve Atatürk posterleriyle yürüdüler

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı.

Sine vurdular: Dualar okundu

Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sine vurdu.

Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti.

Güzergahta vatandaşlar kortej yürüyüşüne katılanlara yiyecek ikramında bulundu.