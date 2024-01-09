Kars'ta kış sezonu sert geçiyor: Köy yoluna çığ düştü

İHA
Kars'ta zorlu kış koşulları etkili oluyor.
Sarıkamış ilçesinde etkili kar ve tipiden dolayı Çamyazı köy yoluna çığ düştü.
Ekipler müdahale etti
Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi’ne bağlı Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Sarıkamış Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar, bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksadı.
2 saatlik mücadele ile çığ kütlesi kaldırıldı
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çığ kütleleri yoldan kaldırdı.
2 saat boyunca ulaşıma kapalı bulunan Çamyazı köyü yolu, yürütülen çalışmalardan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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