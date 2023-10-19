Kars'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı Kars merkezli 12 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

AA

Güvenlik güçlerinin teröre karşı mücadelesi devam ediyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

12 ilde terör operasyonu

Kars merkezli, Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)