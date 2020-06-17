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Kars’ta sağanak yağış ev ve arazileri su altında bıraktı

Kars’ta sağanak yağış ev ve arazileri su altında bıraktı

KARS (İHA) - Kars’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.