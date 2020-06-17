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- Kars’ta sağanak yağış ev ve arazileri su altında bıraktı
Kars’ta sağanak yağış ev ve arazileri su altında bıraktı
KARS (İHA) - Kars’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.
- İHA
- 17.06.2020 - 18:22
Kars’ta öğlenden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağmur ve dolunun sele dönüştüğü Kümbetli köyünde evleri su bastı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan köylüler ise su taşkınlarını önlemek için kanal girişlerini temizledi.
EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Yağmurun etkili olduğu Kümbetli köyünde evlerin bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Kars’ta yağışlı aralıklarla devam ediyor.