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    Kars’ta sağanak yağış ev ve arazileri su altında bıraktı

    KARS (İHA) - Kars’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 18:22
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    Kars’ta sağanak yağış ev ve arazileri su altında bıraktı

    Kars’ta öğlenden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

    Sağanak yağmur ve dolunun sele dönüştüğü Kümbetli köyünde evleri su bastı.

    Yağmura hazırlıksız yakalanan köylüler ise su taşkınlarını önlemek için kanal girişlerini temizledi.

    EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

    Yağmurun etkili olduğu Kümbetli köyünde evlerin bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı.

    Kars’ta yağışlı aralıklarla devam ediyor.

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